Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), 74 farklı gösterge doğrultusunda Türkiye’deki 208 üniversiteye ait analizlerin yer aldığı "Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu-2023" yayınlandı. TÜBİTAK proje desteklerinden en çok faydalanan üniversiteler arasında İstanbul Beykent Üniversitesi, istikrarlı gelişim gösteren devlet ve vakıf üniversiteleri sıralamasında ilk 3’te gösterildi.

YÖK, 208 üniversitenin analizini çıkardı. Üniversiteler, eğitim ve öğretim, araştırma-geliştirme, proje ve yayın, uluslararasılaşma, sürdürülebilirlik ile topluma hizmet ve sosyal sorumluluk kategorilerinde değerlendirildi. Rapor, üniversitelerin yükseköğretime yaptıkları katkı ve sağladıkları gelişmeye göre hazırlandı.

TÜBİTAK proje desteklerinden en çok faydalanan ve kariyer merkezleri tarafından en çok faaliyet gerçekleştiren üniversiteler arasında İstanbul Beykent Üniversitesi, istikrarlı gelişim gösteren devlet ve vakıf üniversiteleri sıralamasında ilk 3’te gösterildi. Beykent, endeksli dergi ve kitaplarda ulusal iş birliği ile yayımlanmış yayın oranına göre üniversitelerin dağılımında ise yine istikrarlı gelişim gösteren üniversiteler arasında ilk 3’te yerini aldı.