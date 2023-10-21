İYİ Parti İlçe Başkanı Recep Bayrak, siyaseten İnegöl’ün küçük duruma düştüğünü belirterek, AK Parti'nin çözemediği sorunu, hastane yönetiminin futbolcular aracılığı ile istemeye başladığını öne sürdü.

İYİ Parti İlçe Başkanı Recep Bayrak, randevu, doktor ve otopark sorunlarının had safhaya çıktığı İnegöl'de bugüne kadar görülmemiş bir durumla karşılaştıklarını öne sürerek, "Beşiktaş'ın ve ülkemizin gururu eski Milli futbolcumuz Gökhan Keskin'in ulusal bir kanalda İnegöl ile ilgili konuşmalarını hayretler içinde izledim. Öncelikle Gökhan Keskin'e teşekkür ederim. İnegöl'ümüzü ekranlardan iyi anması nedeniyle. Adeta ilçemizin bir elçisi gibi konuştu. Hatta sayesinde İnegöl'ün siyaseten ne kadar zayıf olduğunu ortaya çıkardı. Ak Parti'nin İnegöllü bir vekili var, belediye başkanı var, ilçe başkanı var, hatta Bursa Milletvekili olan Ak Parti genel başkan vekili var. Ama yaşanan genel cerrahi doktor sorununu o'nlar çözememiş. Hastane yönetimimiz de bu sorunu eski futbolcu, şimdi ki spor yorumcusu Gökhan Keskin'e söyletmiş. Bu durum İnegöl siyasetinde iktidar partisi Ak Parti'nin ne duruma düştüğünün bir belgesidir. Artık sorunları bürokratlar ünlüler aracılığı ile duyuruyor." şeklinde konuştu.

İl olmayı bekleyen bir ilçenin henüz bu kadar basit konuları çözemediğini dile getiren Bayrak, "Bunlar İnegöl'ü nasıl İl yapacak. Vatandaş hastaneden randevu alamıyor, aylar sonrasına röntgen günü veriliyor. Acil servislerde saatlerce hastalar bekletiliyor. Vatandaş hastanede arabasını koyacak yer bulamıyor. Ve anlaşıldı ki ameliyat edecek yeterince doktorumuz da yokmuş. İnegöl bunları hak etmiyor" şeklinde konuştu