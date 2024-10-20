Balıkesir’in tanınmış zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden Edremit’te gerçekleşen Fest Olive Edremit Zeytin Tadım Festivali’nde tanınmış ünlü şefler zeytin hasadı yaptı. Şeflerin topladığı zeytinler, fabrikada sıkılarak zeytinyağına dönüştü.

Cuma günü başlayan ve zeytin ve zeytinyağı ile ilgili birçok etkinliğe ev sahipliği yapan Fest Olive Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali zeytin hasadı ile devam etti. Festivale tanınmış birçok şef katıldı. Yaptıkları sunumlarla sevenleri ile zeytinyağı ile buluşan şefler, zeytin hasadı yaptılar.

Şefler, Güre Mahallesi’nde Agah Ferhatoğlu’na ait, Kazdağları’nın bereketli topraklarında yetişen zeytinleri dalından toplayarak fabrikada sıkımını gerçekleştirip, zeytinin yağa dönüş aşamalarına tanıklık ettiler.

Festivale katılan tanınmış şeflerden Ayvaz Akbacak ’zeytin ağaçları kaybolursa lezzetlerimiz kaybolur’ diyerek, “Bir şef olarak bu işin tarlasından nasıl üretilip bizim soframıza gelerek muazzam yemeklerimize lezzet veren zeytin ve zeytinyağının köklerine kadar indik. Bir kere bizi burada ağırlayan sevgili başkanımıza Halil Bey’e teşekkür ediyoruz Edremit Belediyesi’ne. Çünkü burada şefler sadece hazır ürünü yemeğe kullanıyor ama bu işin arka planındaki emek toplama buradaki insanlarla nasıl bir emek sarf ediliyor bunları görerek o nimetin kıymetini anlamak daha bir hoşumuza gidiyor bizim. Şimdi şöyle ülkemizde zeytinyağına çok değer verilmiyordu ama son dönemlerde gerçekten zeytinyağının önemi artmaya başladı. Hem sağlık açısından hem de dünyada ciddi anlamda bir ticari katkı sağlıyor. Bugün İtalya ile yarışabilecek kadar kaliteli zeytinyağlarımız var. Maalesef ülkemizde zeytinyağının çok da fazla değeri olmuyor. Ya çok değerli oluyor, erişilemiyor ya da çok imitasyon oluyor. Herkesin kullanabileceği tadıyla oynanmış zeytinyağı ortaya çıkıyor. Bu konuda Edremit, Balıkesir gerçekten ürününe sahip çıkıyor. Sahip çıkması açısından da belli bir kalite ve çerçeve içerisinde ürününü tutuyor. Bir yere gittiğimizde Balıkesir zeytinyağı ise güvenerek biz de kullanıyoruz, kullanmaya çalışıyoruz. Bugün hasatta gerçekten güzel şeyler yaşıyoruz. Çünkü zeytinlerin toplanması olsun, buradaki emekçi insanlarla beraber yani dalından koparttığımız bir zeytinin yağa dönüşmesi, sonra soframızda kahvaltılık olarak tüketilmesi, yüzlerce mezenin içerisine girmesi ve bunların hikayesini dinlemek yani şu ağaçlara çok sahip çıkıp bunları sevgiyle korumamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ülkemizdeki zeytin ağaçları yok olursa bizim lezzetimiz yok olur. Türk mutfağına bir darbe olur. Onun için burada zeytin ve zeytin ağaçlarına sahip çıkalım. Gerçekten de teşekkür ediyorum. Bizleri buraya getirip bu güzel tatları tattırdıkları için” dedi.

Şef Mehmet Kudat ise 13 milyon zeytin ağacının bulunduğu Balıkesir’de hasat yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Zeytinyağı festivali için İstanbul’dan geldik. Ben şef Mehmet Kudat. Balıkesir Edremit’teyiz. Kazdağları’nın eteklerindeyiz. Dünyada ilk sıralarda olan zeytinyağı ve zeytinlerimizi tanıtmak için hasat yapıyoruz. Çok bereketli bir hasat. Ülkemizde 190 milyon zeytin ağacı var. Bunun 13 milyonu Balıkesir bölgesinde. Biz de buna şahitlik etmek için hasat yapıyoruz. Çok mutluyuz, çok bereketli, lezzetli olsun” diye konuştu.

Fest Olive Edremit’in ev sahipliğini yapan Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin festival hakkında bilgiler verdi. Çetin, “Fest Olive Edremit’teyiz. Festivalimizin amacı gerçek kaliteli zeytinyağını tüketicilerimizle buluşturmak. Gerçek kaliteli zeytinyağı nasıl olur, nasıl tadılır, bunu nasıl anlarız? Bunu tüketicilerimize anlatmak, kendileri deneyim yaşayarak bunları hissetmelerini sağlamak ve kaliteli zeytinyağını bütün tüketicilerimize ulaştırmak. Bu konuda Edremit’in, Havran’ın kaliteli markalarıyla beraberiz şu anda. Yaklaşık 40’a yakın firma şu anda Güre sahilinde stantlarını açmış vaziyette iki gündür. Tadım çadırımız var. Tadım çadırımızda zeytinyağı tadımları yaptırıyoruz vatandaşlarımıza, uzman tadımcılarımızla beraber. Aynı zamanda kayıtlı olarak da özel kurslar veriyoruz, eğitimler veriyoruz tüketicilerimize. Aynı zamanda ana sahnemizde Türkiye’nin ünlü gastronomi uzmanları, şefleri zeytinyağlı yapılan güzel yemekleri vatandaşlarımızla paylaşıyor. Gün boyunca bu etkinlikler var. Akşamları da çok güzel konserlerimiz var. Festivalimiz gerçekten çok güzel gidiyor. İlki olmasına rağmen katılım çok yoğun. Beğeni çok üst seviyede. Marka sahiplerimiz çok mutlu. Biz de çok mutluyuz. Şu anda Kazdağları’nın eteklerinde, çok güzel bir zeytin bahçesinde hasat yetkinliğindeyiz. İşçilerimizle beraber, emekçilerimizle beraber hasat yapıyoruz” dedi.

Hasat etkinliğine katılan Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ise, “Bugün de bu hasat sezonunun, bu bereketli bir hasat sezonunun başlangıcını gibi saydığımız Olive Fest’in bir etkinliğinin parçasında bir araya geldik. Böyle zeytin tarlasında bir araya geldik. Çok güzel bir etkinlik oluyor. Edremit’in, bizim zeytininin ve zeytinyağının ayrıcalığı oluşuturulması konusunda güzel bir etkinlik oluyor” şeklinde konuştu.