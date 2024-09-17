Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda skunk serası bulunarak, çok sayıda uyuşturucu madde ve üretim malzemesi ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Marmaraereğlisi İlçesi Yeniçiftlik Mahallesi’nde yapılan aramada A.S. ve kardeşi E.S.’ye ait evde skunk serası bulundu. Evde yapılan arama sonucunda çok sayıda uyuşturucu madde ve üretim malzemesi ele geçirildi.

Yapılan çalışmalarda, 71 kök iklimlendirme yöntemiyle yetiştirilmiş skunk bitkisi, 3 kilo 151 gram skunk, 51 gram skunk tohumu, 25 gram plaka skunk, 4 gram toz skunk, 1 adet hassas terazi, 16 balast, 30 projektör, 2 adet vantilatör, 2 iklimlendirme çadırı, 44 filtreli havalandırma fanı, 4 prizli zaman rölesi, 10 çoğaltıcı priz, 6 havalandırma borusu, 40 metre elektrik kablosu, 2 adet nemlendirme cihazı ve 2 klima ele geçirildi. Şüpheliler A.S. ve kardeşi E.S., adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.