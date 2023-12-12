Altın fiyatlarına dair önemli bir uyarıda bulunan Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altının peş peşe rekorlar kırmasının ardından ons altına paralel bir düşüş yaşadığını belirtti. Memiş, yatırımcılara yönelik yaptığı açıklamada, "Bu fırsatlar her zaman gelmeyebilir. O yüzden gram altın yatırımcısı bu fırsatı değerlendirmeli" ifadelerini kullanarak, daha önce yaptığı "Bu son tur!" açıklamasını hatırlattı ve "Ne ons altın, ne gram altın, ne euro-dolar paritesi, ne euro/TL kuru! Bu fiyatlardan bulamazsınız" diyerek dikkat çekti.

Öte yandan, ABD'de tarım dışı istihdamın Kasım ayında 199 bin artış göstermesi, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın faiz indirimine gitme olasılığındaki beklentileri azalttı. FED'in faiz kararını 13 Aralık 2023 Çarşamba günü açıklaması bekleniyor. Bu gelişmelerin yanı sıra, ABD enflasyon verileri de ekonomi gündemini belirliyor. Piyasa beklentilerine göre, Kasım ayı enflasyon verilerinde aylık bazda değişim beklenmiyor ve yıllık yüzde 3,1 olması öngörülüyor.

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ons altına ilişkin yaptığı açıklamada da yatırımcıları uyararak şu ifadeleri kullandı:

"Ons altın şu an itibarıyla 1.982 dolar seviyesinde. Geçen hafta pazar gecesi size açıkladığım bir seviye vardı: 1.980 - 2.080 dolar seviyesi. Pazar günü Asya piyasalarında 2.148 dolar seviyesi görülünce bir operasyon yaptılar orada. 1.980 dolar seviyesine çekilme ihtimali var, buralar görülecektir. Ancak 'Ben korktuğum için 2.020 dolar seviyesinden pozisyonumu kapatacağım. Artık bundan sonra düşerse nasip kısmet, önemli de değil' uyarılarım vardı. Evet 2.020 dolar seviyesinden pozisyonları kapattık. Ama o 2 haftadır zikrettiğim 1.980 dolar destek seviyesi nihayet döndü dolaştı, bu yere geldi."

Uzman, gram altının bu hafta 1.918 - 1.928 lira aralığında göründüğünü belirterek, "Bu hafta gram altın/TL fiyatında 1.900-1.950 lira aralığını takip ediyor olacağım. Bu fiyatlar, son 2 haftada neredeyse 40 liralık bir değer kaybı yaşandığı için muhteşem fırsatlar sunuyor. Bu fiyatlar her zaman gelmeyebilir, bu yüzden gram altın yatırımcısı bu fırsatı değerlendirmeli" dedi. Uzman, "Bu son tur" diye tabir ettiği düşüşlerin yaşandığını ve bu seviyelerden altın, döviz ve euro kurlarının bulunamayacağını belirterek yatırımcıları bu avantajı değerlendirmeye davet etti.