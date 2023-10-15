Protez tırnaklarda metil metakrilat (MMA) ve etil metakrilat (EMA) denilen 2 farklı akrilik madde kullanıldığını ifade eden Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi Dermatoloji Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Derya Can, “MMA’nın kullanımı FDA tarafından 70’li yıllarda tırnak hasarı, şekil bozuklukları, alerjik kontak dermatit ve kalıcı tırnak kaybına neden olduğu için yasaklandı. Buna rağmen tırnağa daha iyi yapışması ve daha sağlam olması nedeniyle halen kullanılıyor. EMA ise deriden emilmediği için zararsız ve kullanımı daha güvenli” ifadelerini kullandı.

“PROTEZ TIRNAK KULLANAN KİŞİLERİN EL PARMAKLARINDA DERİ KANSERİ RİSKİ ARTAR”

Takma tırnakların neden olabileceği sağlık problemleri hakkında Dr. Öğr. Üyesi Can,

Protez ile gerçek tırnaklar arasında kalan nemli, ılık alan bakteri ve mantar üremesi için uygun bir ortam oluşturur. Protez tırnaklar uzun süreli kaldığından enfeksiyon bulguları gizlenir. Tırnak mantarının tedavisi 1 yıl gibi oldukça uzun bir süredir. Üstelik tedavide gecikilirse gerçek tırnakta kalıcı hasar ve tırnak kaybına neden olabilir. Akrilik tırnağın kendisi veya yapıştırıcılarına karşı alerjik kontakt dermatit gelişebilir ve buna bağlı tırnak etrafı ve ellerde kaşıntılı minik su toplamaları, kuruluk, pullanma, deri kalınlaşması ve çatlaması görülebilir. Protez tırnağın yapışması için kullanılan UV ışığının deride karsinojen etkisi vardır. Bu nedenle uzun süre protez tırnak kullanan kişilerin el parmaklarında deri kanseri riski artar.

ifadelerini kullandı.

“TIRNAKLAR ALEV ALIP 3. DERECE YANIKLARA NEDEN OLABİLİR”

Dr. Öğr. Üyesi Can, takma tırnakların neden olabileceği diğer sağlık sorunlarını şöyle sıraladı:

Akrilik tırnaklar yanıcıdır. Yüksek ısı ile tırnaklar alev alıp 3. derece yanıklara neden olabilir. Protez tırnak kullananlar, saç düzleştirici, fön makinesi kullanılırken ve yemek yaparken dikkatli olmalıdır. Protez tırnak yüksek bir travmaya maruz kalırsa kendisi ile birlikte gerçek tırnağın da tamamen veya kısmen yatağından ayrılıp düşmesine neden olabilir. Bu durum bazen cerrahi girişim gerektirirken bazı durumlarda da kalıcı şekil bozuklukları ile kayıplara neden olabilir. Ayrıca tırnak şekil ve renk bozukluklarını gidermek için kullanılan tırnak protezleri, tırnakta olan sedef, mantar gibi hastalıkları gizleyerek hastalığın şiddetlenmesine veya tedavisinin gecikmesine neden olabilir.

Protez tırnak uygulamasının bazı durumlarda hekimler tarafından da önerildiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Can,

Protez tırnaklar tırnak batmasında tırnağın uç kısmına baskı yaparak batmanın rahatlamasına neden olabilir. Travmaya bağlı veya doğuştan tırnak kaybı olan kişilerde hastaya kozmetik rahatlık vermesinin yanında travmalardan da korur. Tırnak yeme alışkanlığı olanlarda da protez tırnak faydalı olabilir. Nahid nedir, Nahid ne demek?

dedi.

“İÇERİĞİNİ ÖĞRENİN VE ETİKETİNİ KONTROL EDİN”

Pek çok kuaför ve güzellik merkezinin protez tırnak uygulamasını yaptığını söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Can, protez tırnak yaptırırken dikkat edilmesi gerekenleri de şu şekilde özetledi: