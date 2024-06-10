İdrara yolları hastalıkları arasında görülme olasığı en sık hastalık olan böbrek taşı, tedavi edilmediği takdirde sonuçları ciddi olan bir sorun olarak biliniyor.

Tedavi edilmediği takdirde böbrek kaybının dahi yaşanabileceği bu hastalıkla ilgili uzman isimlerden uyarılar yapıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Emrah Yürük, "Geçmişi çok eskilere dayanan taş hastalığının görülme sıklığı son yıllarda hem erkeklerde hem kadınlarda hem de çocuklarda ciddi bir artış göstermektedir. Genel olarak erkeklerde taş hastalığı daha sık görülür” dedi.

Yörük konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

"İdrar yollarının en sık karşılaşılan problemlerinden olan böbrek taşlarının görülme sıklığı kadınlar, erkekler ve çocuklarda ciddi oranda artış gösteriyor. Genel olarak erkeklerde daha fazla rastlanan böbrek taşında tedaviye gidilmezse böbrekler ciddi oranda hasar görebiliyor. Eğer erken dönemde, uygun şekilde tedavi edilmezlerse böbrekler gelişen hasar kalıcı olabilir ve her iki böbreğin etkilenmesi durumunda diyaliz ya da böbrek nakli ihtiyacı doğurabilir

Eğer böbrekte oluşmuş olan taş böbrekten çıkarsa idrar kanalı boyunca ilerleyerek mesaneye ulaşır. İdrar kanalları (üreter) ritmik kasılma hareketleri ile idrarı böbrekten mesaneye taşıyan ince boru şeklindedir. Küçük taşlar üreter boyunca sorunsuz ilerleyerek mesaneye ulaşırken bazen üreterde takılarak idrar akışını engeller ve böbrekte şişmeye neden olur. Bu aşamada şiddetli ağrı hissedilir. Böğürden başlayıp kasıklara doğru ilerleyen ağrı, yoğun şekilde idrar yapma isteği, yanmayla olan idrar, bulantı, kusma, koyu renkli, kanlı ağrı belirtilerdendir. Hastalar genelde doğumdan daha şiddetli bir ağrı olabildiğini de ifade eder.

Böbrek taşları hem tekrarlayan idrar yolları enfeksiyonlarına sebep olarak hem de idrar kanalını tıkayarak böbreğin çalışmasına engel olabilir. Eğer erken dönemde, uygun şekilde tedavi edilmezlerse böbrekler gelişen hasar kalıcı olabilir ve her iki böbreğin etkilenmesi durumunda diyaliz ya da böbrek nakli ihtiyacı doğurabilir."