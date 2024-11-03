Kanserle Dans Derneği, Ankara’da bir otelde Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla dijital bilgilendirme platformu ‘KDD AKADEMİ’yi tanıttığı bir basın toplantı düzenledi. Toplantıda alanında uzman doktorlar tarafından kanser hastalığı ve kanser tedavisi hakkında bilgiler verildi. Kanser hastalarının ve hasta yakınlarının sağlıklı bilgi alabilmesi için ‘KDD AKADEMİ’yi kurduklarını belirten Sevil Gürkan, “2022 yılında bir anket çalışması yaptık. Bin 188 hasta katıldı. Anketin sonuçlarına baktığımızda çok çarpıcı şeyler vardı. Ankete katılanların yüzde 60’ı KETEM’i biliyor ama yüzde 82’si KETEM’e hiç uğramamış” dedi.

“Sigara içinlerde akciğer kanseri riski 30 kat kadar artıyor”

Akciğer kanserinin en önemli halk sorunlarından biri olduğunu aktaran İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Umut Derici, “Akciğer kanseri en önemli halk sağlığı sorunlarından biridir. Toplumlar arasında, batıda da en sık görülen kanser türü. Daha çok erkeklerde görülüyor iki kata varan oranlarda ama bazı yerlerde beş kata varan oranlarda var. Sigarayla ilişkisi kuruluyor. Sigara içen bireylerin 30 kata kadar varan riski artmış durumda” ifadelerini kullandı.

“Yeterli beslenmeyi sağlamak yakın takip ile mümkün”

Kanser hastalarının diyet süreçlerinin önemini vurgulayan Doç. Dr. Diltaş Baş ise, “Toplumun beslenme okuryazarlığı düzeyi birbirinden çok farklı. Beslenme okuryazarlığı düzeyine göre hastalara eğitim vermekte görevlerimiz arasında” diye konuştu.

“Obezite şu an ülkemizdeki en büyük tehlike”

Halk Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Hülya Şirin, obezitenin riskleri hakkında bilgi vererek, “Dünya Sağlık Örgütü’nün açıkladığı temel dört davranış var, öncelikle bunları hayatımızdan çıkartmak lazım. Sigara kullanmak, yanlış beslenmek, obezite şu an en büyük tehlike ülkemizde. Obezitenin gelmesiyle birlikte kronik hastalıklarımız ve kanser görülme sıklıklarımız artmaya başladı” açıklamasında bulundu.