Gemlik Körfezi'nde saat 10.41'de yaşanan 5.1 büyüklüğündeki deprem özellikle Gemlik ve Mudanya'da ciddi şekilde hissedildi. Merkez ilçelerde de panik yaşanırken, vatandaşlar yarım saat sonra binalarına girdiler.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş da Vali Yardımcıları, daire müdürleri, kaymakamlar ve AFAD Müdürü ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Depremin en fazla Gemlik ve Mudanya'da hissedildiğini belirten Vali Demirtaş şu şekilde konuştu: "Bize gelen bir olumsuzluk yok. Tüm kaymakam arkadaşları uyardık. Kendi aramızda görev dağılımı yaptık. Herkes sahada. Belediye Başkanlarını arıyoruz, muhtarları arıyoruz. AFAD, 112 ekiplerimiz sahada. Bir sıkıntı olmadığını ifade edebilirim. Tüm vatandaşlarımız sakin olsunlar"

Bir binada çatlak olduğu ihbarı üzerine Çevre Şehircilik Müdürlüğü'nün harekete geçtiğini kaydeden Vali Demirtaş, "Hastaneler, okullar, kamu kurum kuruluşlarına ait binalarda da olumsuzluk yok. Vatandaşlarımızdan olumsuz ihbar almadık" dedi.

Vali Demirtaş, okulların tatil edilmediğini, deprem esnasında öğrencileri de teneffüste olduğunu sözlerine ekledi.

Bir binada çatlak olduğu ihbarı üzerine Çevre Şehircilik Müdürlüğü'nün harekete geçtiğini kaydeden Vali Demirtaş, "Hastaneler, okullar, kamu kurum kuruluşlarına ait binalarda da olumsuzluk yok. Vatandaşlarımızdan olumsuz ihbar almadık" şeklinde konuştu.

Vali Demirtaş, herkese geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Şu ana kadar yaptığımız çalışmalara göre, herhangi bir olumsuzluk yok. Cana ve mala gelen bir şey yok. Depremin en fazla hissedildiği ilçe Gemlik ve Mudanya. Vatandaşlarımızın panikleyeceği herhangi bir şey yok, kaymakam arkadaşlarımızı uyardık, şu ana kadar ciddi bir sıkıntı yok" dedi.

Vali Demirtaş, okulların tatil edilmediğini, deprem esnasında öğrencileri de teneffüste olduğunu sözlerine ekledi.

Depremden hemen sonra toplantı yaptıklarını belirten Demirtaş, "Herkese görev verdik. Herkes sahada. Kaymakamlarımızı, belediye başkanlarımızı, muhtarlarımızı aradık. Herkes sahada. Bir sıkıntı olursa hemen müdahale edecekler ama şu ana kadar olumsuz bir durum yok. Okullar için herhangi bir tatil yok. Okullarımızda, hastanelerimizde, kamu kurumlarımızda herhangi bir sıkıntı yok. Konutlardan da sadece bir çatlama ihbarı alındı. Çevre Müdürlüğündeki yetkili arkadaşları kontrol için gönderdik" dedi.