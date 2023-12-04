Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrasında, Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan birçok bina, çatlaklarla ve oluşan hasarla sarsıldı. Mahalle sakinleri, cep telefonu kameralarıyla çekilen görüntülerde, binaların duvarlarında meydana gelen çatlakları ve bir binanın beton parçalarının yerlere düşüşünü kaydetti.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, ilçe genelindeki birçok binada çatlaklar oluştuğunu ve bazı bacaların devrildiğini belirtti. Özellikle Trilye Mahallesi'nde, 1999 Marmara Depremi'nde hasar gören bazı binaların duvarlarının bu son depremde yıkıldığını ifade etti.

Türkyılmaz, “Belediye olarak 5 mahallede zaten tarama yapmıştık. Üniversiteden hocalarımızla birlikte, 1999 yılından önce yapılan binalarda performans testlerini sürdürüyorduk. Biz yıkım için beklerken, deprem oldu. Trilye Mahallemizde yıkım raporu alınan binalarda duvar yıkılmaları var. En kısa zamanda bu binaların yıkımlarını gerçekleştireceğiz. Cana gelen bir şey olmadı. İlçe genelinde bir olumsuzluk yok. Bütün ekiplerimiz teyakkuz durumunda, incelemelerimizi sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.