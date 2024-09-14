Edirne Valisi Yunus Sezer, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının 33. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katıldı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Sezer, Kuzey Makedonya ile kültürel ve ekonomik iş birliklerinin artırılarak devam ettirileceğini belirtti.

Edirne’nin Balkanlar’ın önemli şehirlerinden biri olduğunu ifade eden Vali Sezer, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının önemine dikkat çekti.

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jovan Manasijevski de, iki ülke arasındaki iş birliğinin her geçen gün gelişerek ve artarak devam ettiğini aktardı.

Kuzey Makedonya Edirne Fahri Konsolosu Eser Cevahir de Türkiye’nin Kuzey Makedonya’nın bağımsızlığını tanıyan ilk devlet olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından program hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.