Bursa'nın İnegöl ilçesinde açık kalan ocağı yakmak isteyen işyeri sahibi yandı. Vücudunda yanıklar oluşan vatandaş hastane de tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Osmaniye Mahallesi Şebboy Caddesi üzerinde bulunan lokantanın sahibi yemek yapmak için ocağı yakmak istedi. Açık kalan ocağın bir anda harlaması nedeniyle Hakan E.'nin (44) üzerine bir anda ateş harladı. Yüzünde ve kollarında yanıklar oluşan lokanta sahibi özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Burada yapılan müdahalenin ardından yaralı Yanık ünitesinde tedavi altına alındı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: Aleyna Berfe Kurt