Bursa Valiliği Kurban Bayramın da İnegöl’de gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını açıklayarak vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan uyarı şu şekilde;

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre; Arefe günü (Salı) ve bayramın ikinci günü (Perşembe) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.