Türkiye'nin önde gelen avukatlarından biri olan ve siyasi sahada da etkileyici bir kariyere sahip olan 10 Kasım 1978 doğumlu Pertekli kadın siyasetçi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olarak dikkat çekiyor. Hasan Hüseyin ve Çiçek çiftinin kızı olan bu başarılı isim, hayatına hukuk eğitimi ile başlayarak, siyasetteki etkin rolü ve sanatsal yönüyle de adından söz ettiriyor.

Siyasi arenada aktif olarak yer almak üzere üniversite yıllarında adım atan genç siyasetçi, Bursa Barosu'na bağlı serbest avukatlık kariyerine 2001 yılında başlamıştır. 2005 yılında katıldığı SHP İl Yönetim Kurulu ile siyasi arenadaki varlığını kanıtlamıştır.

Bursa Barosu'nun en genç üyesi olarak 2006 yılında yönetime giren siyasetçi, buradaki görevi boyunca birçok önemli komisyonun sorumluluğunu üstlenerek, hukuk alanında da önemli çalışmalara imza atmıştır. "İnsan Hakları Komisyonu", "Mesleki Müdahale Komisyonu", "Spor Hukuku Komisyonu", "Spor Komisyonu", "CMK Komisyonu" gibi komisyonlarda görev yaparak toplumun adalet ve hukuk konusundaki bilincini artırmaya yönelik çalışmalarda bulunmuştur.

Sadece hukuk alanında değil, insan hakları ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi konusundaki projelerde de aktif olarak yer alan siyasetçi, Türkiye Barolar Birliği ve Avrupa Konseyi ortak projesi kapsamında eğitimci olarak görev almış ve Türkiye'nin dört bir yanında onlarca eğitim düzenleyerek bilgi ve deneyimlerini paylaşmıştır.

Kadınların güçlenmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması için birçok sivil toplum örgütüne üye olan bu isim, 2011 yılında CHP Genel Merkezi eğitimcisi sıfatıyla Türkiye'nin birçok ilinde sandık eğitimcisi olarak görev almıştır. Aynı yıl Bursa'dan milletvekili adayı olarak seçimlere katılmış ve 7 Haziran 2015 seçimlerinde önseçimden gelerek CHP Bursa Milletvekili seçilmiştir.

Siyasi başarıları yanı sıra sanat ve spor alanlarında da adından söz ettiren siyasetçi, Bursa Barosu Tiyatro Topluluğu'nda sahne alarak tiyatro tutkusunu da yaşamına taşımıştır. Ayrıca klasik gitar ve bağlama çalarak müziğe olan sevgisini ifade etmiştir.

Kadınlar kategorisinde elde ettiği koşu birincilikleri ve baro bünyesinde düzenlenen şarkı yarışmasında birincilik kazanması, başarılarına bir yenisini daha eklemiştir. Ayrıca internetteki bloğunda deneme yazıları yazarak farklı bir alanda da yeteneğini sergilemektedir.

Gazeteci Yazar Yusuf Kayışoğlu ile evlilikleri olan Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun bir de çocuğu vardır.