Ankara'nın Keçiören ilçesindeki konut piyasası, ev sahipleri ile kiracılar arasında sıra dışı bir gelişmeye sahne oldu. Günümüzde ev kiralamak, sadece kira bedeli üzerinden değil, aynı zamanda ev sahiplerinin talepleri doğrultusunda da birçok detayı içermeye başladı. Bu çerçevede, Ankara'da bir ev sahibi, ilanında beklenmedik bir talepte bulunarak kiracı adaylarından para yerine sigorta ve asgari ücret primi istedi. Ev sahibi, potansiyel kiracılarına hitaben, "Asgari ücret primi yatırılarak sigorta yaptırmak" şartını öne sürdü.