Dijital reklam yatırımlarının yüzde 34’ü video reklamlarına ayrılıyor. 86,5 milyar TL’lik dijital reklam pastasında video içerikler öne geçti.İSTANBUL (İGFA) - Mobil cihaz kullanımının artması ve izleyici alışkanlıklarının değişmesiyle büyüyen dijital pazarlama sektöründe video reklamcılığı birinci sıraya yerleşti.

Hikâye anlatımları ve etkileşimli içerikler ile artan video tüketimi, markaları da dikey ve kısa video formatında içerik üretimine yöneltti.

Sosyal medyada okuma alışkanlıklarının azalmasıyla kullanıcıların video içeriklerine yöneldiğini belirten Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, “Türkiye'nin video reklamcılığı konusunda Avrupa’da öne çıkan pazarlardan biri haline geldi. Video reklamcılığı yüzde 180, ses reklamcılığı yüzde 215 ve arama motoru reklamcılığı yüzde 91 oranında büyüme gösteriyor. Türkiye bu alanda ciddi bir sıçrama yaşıyor. Video sürelerinin de dijitalin gelişimiyle gitgide kısaldığını göz önünde bulundurursak, özellikle dikey formatta, TikTok, Instagram Reels ve YouTube Shorts gibi platformlarda karşımıza çıkan kısa videoların tüketiminin arttığını görüyoruz. 2023 yılı Türkiye tahmini medya ve reklam yatırımları raporuna baktığımızda, 86,5 milyar TL dijital reklamlara ayrılan bütçenin yüzde 34'ünün video reklamcılığına ayrıldığını görüyoruz" dedi.

Video reklamcılığı gösterim bazlı reklamları ve arama motoru reklamlarını geride bırakarak liderliği ele aldığına dikakti çeken Kaplan, "Dijital reklamların yüzde 81’i mobil cihazlarda tüketilirken, video reklamcılıkta bu oran yüzde 86’ya çıkıyor. Video içerikleri, dijital reklamcılığın büyümesinde ve performans artışında ana itici güçlerden biri haline geldi. Sosyal medya platformlarının ardından internete bağlı televizyonların kullanımın artmasıyla video reklamlarının daha da ön plana çıktığını görüyoruz. Bu anlamda Connected TV yüzde 23,5 büyüme göstererek sosyal medyadan sonra daha iyi bir performans sergiliyor” dedi.

Video reklamcılığında dikkat edilmesi gereken temel noktalardan da bahseden Kaplan,“ Markanın mesajını seçtiği hedef kitleye ilk 5 saniyede anlatması çok önemli. Burada yaratıcılık ve farkındalık kazandırmak büyük bir öneme sahip. Rekabetin fazla olduğu sektörde doğrudan hedef kitleye ulaşıldığı kanalda hedef kitlenin ilgisini çekmek adına özgün ve etkili bir video içeriği üretmek gerekiyor. Benzersiz, yenilikçi bir bakış açısı sunmak, markanızın akılda kalmasını sağlayacaktır. Bu şekilde oluşturulan video içeriklerinin ardından dijital pazarlamanın temel konularına iyi odaklanmak gerekiyor. Hedef kitleyi yaş, cinsiyet ve ilgi alanları gibi özellikleri tanımlamak kritik bir rol taşıyor. Burada yapılan her yanlış adım markanın maddi olarak kaybına yol açıyor. Video içerikleri kısa ve öz olmalı, marka kimliğini doğru yansıtmalı, yüksek kalite video çekimleri ve etkileyici müzik ve ses kullanımı hedef kitleyi etkileyecek unsurlar arasında yer alıyor” diye konuştu.