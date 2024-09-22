A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Süper Lig’de oynanan Kasımpaşa-Antalyaspor maçını tribünden takip etti.

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Kasımpaşa, sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da mücadelenin başlamasına kısa süre kala tribüne geldi. Montella, daha sonra karşılaşmayı protokol tribününden izledi.

A Milli Futbol Takımı yardımcı antrenörlerinden Selçuk Şahin de daha sonra protokol tribününe gelerek Montella’ya eşlik etti.