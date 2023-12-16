Vizesiz ve pasaportsuz ziyaret edilebilecek belirli ülkeler hat kampanyası ile daha avantajlı hale geliyor. Yıl sonuna özel cazip teklifleri ile müşteri memnuniyetini öne çıkaran Vodafone seyahat kampanyaları ile kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor.

Tatilini 1.000 TL indirimle tamamlamak isteyenlerin Vodafone Red üyesi olması yetiyor. “Yanımda” uygulaması içerisinde yer alan ilgili kampanyaya gelerek ödeme adımına geçenler kampanya kodunu tanımlayıp 1.000 TL indirim kazanabiliyor.

Vodafone ile 1.000 TL İndirim Nasıl Kazanılır?

Kampanya kapsamında 10.000 TL ve üzeri yurt dışı otel satın alımında 1.000 TL indirim fırsatı sunulur. Vodafone'un yurtdışı seyahatlerde sunduğu kampanyalar erken rezervasyonda %50 indirim fırsatı da sağlıyor.

Balkan Ülkelerine %50 İndirimle Uçun!

Vodafone Seyahat Yanımda uygulaması üzerinden rezervasyon yaptıranlar İtalya, Balkanlar, İspanya, Mısır, Orta Avrupa gibi vizeli ya da vizesiz çoğu ülkeye %50 indirimli uçuyor.

Yurtiçi Kültür Turları’nda %50 İndirim!

Vodafone'un yurtdışı kampanyaları erken rezervasyonda yurtiçi turlarında da öne çıkıyor. Türkiye'yi keşfetmek isteyenler uçak ya da otobüs bileti alımına yurtiçi toplu kültür turlarında indirim ve 6 ay taksit fırsatı elde ediyor.