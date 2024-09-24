Vodafone Business, sunduğu MPLS VPN çözümüyle Türkiye’nin önde gelen markalarından Yargıcı’nın dijitalleşme yolculuğunda çözüm ortağı oldu.

Vodafone Business, sunduğu hizmetlerle şirketlerin teknoloji iş ortağı olarak, onların dijital dönüşümlerine destek olurken, müşterilerinin iş yapış süreçlerini kolaylaştırmayı mümkün kılıyor. Bu noktada giyimden dekorasyona kadar çeşitli ürün gamıyla Türkiye’nin önde gelen markalarından Yargıcı’ya MPLS VPN çözümü uygulamasıyla hizmet vermeye başlayan platform, sunduğu kapalı, güvenli ve yedekli erişimi hizmetiyle, kurumsal müşterisinin operasyonel verimlilik ve dijitalleşme yolculuğundaki en önemli partnerlerinden biri oldu.

Yapılan açıklamaya göre, daha öncesinde her bir lokasyonu birbirinden bağımsız internet hatlarıyla yönetmeye çalışan Yargıcı, MPLS VPN teknolojisiyle hem merkezi erişimi hem de tüm lokasyonların birbirine erişimini sağlamış oldu. Platform böylece marka için güvenli, yedekli ve kesintisiz bir erişim sağlarken, çoklu lokasyonlarda yönetim kolaylığına imkân tanıyan bir çözümü de iş ortağına sundu.

“Tüm erişim altyapısının güvenli bir şekilde yönetilmesine katkı sunduk”

Platform olarak Türkiye genelindeki tüm KOBİ ve işletmelerin güvenilir dijital dönüşüm danışmanı olarak yanlarında olmaya devam etmeyi hedeflediklerini dile getiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Dünyanın önde gelen mobil operatörlerinden biri olmamızın yanı sıra, Vodafone Business olarak da nesnelerin interneti, yapay zekâ, bulut uygulamaları, veri merkezi gibi teknoloji ve inovasyonlarımızla, işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik birçok çözümü de sunuyoruz. Bu bağlamda teknoloji iş ortağı olduğumuz Yargıcı’nın erişim altyapısının merkezi ve güvenli olarak yönetilmesine imkân tanımış olduk. İş ortağımızın bundan önceki iş süreçlerinde her bir lokasyonu birbirinden bağımsız internet hatlarıyla çalışıyordu. Yani merkezin ve lokasyonların birbirine kapalı bir erişimi yoktu. MPLS VPN (Sanal Özel Ağ) teknolojimiz sayesinde Yargıcı, güvenli ve yedekli olarak hem merkezi hem de tüm lokasyonların birbirine erişimini uçtan uca sağlamış oldu. Bu projeye 45 lokasyon için başlamıştık. Şu anda ise projede bu sayıyı artırarak 80 lokasyona ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”

MPLS VPN ile internet kesintilerinin önüne geçildi

Yargıcı Bilgi Teknolojileri Direktörü İnanç Delibalta ise platform ile gerçekleştirdikleri bu iş birliğinin, şirketleri adına dijital dönüşüm yolculuklarında önemli bir adım olduğunu ifade etti. “Şirketimizin Türkiye genelinde birçok lokasyonunda operasyonel verimliliği artıran ve güvenli iletişim altyapısına geçişimizi sağlayan bu çözüm, tüm ekosistemimize büyük değer kattı. 2023 yılında 46 kesinti yaşadık ve hepsi de sonuçları olan kesintilerdi. Vodafone Business ile 11 kesinti karasal olarak meydan gelse de devreye giren 4.5G devreleri vasıtasıyla, oluşan kesintilerin önüne geçildi” diyen Delibalta, projeye başladıklarında 45 lokasyon hedeflediklerini, ancak platformun esnek ve ölçeklenebilir çözümleri sayesinde bu sayıyı 80 lokasyona çıkarmayı başardıklarını sözlerine ekledi.

Platformun MPLS VPN teknolojisi ile işletmeler tüm operasyonlarını birbiriyle bağlayan bağımsız, özel ve güvenli bir ağ kullanabilirken, simetrik bağlantı ile eşit hızda veri yükleyebiliyor veya indirebiliyor. Özel portal üzerinden tüm ürünlerinin performansını takip edebilen şirketler, bu teknoloji sayesinde ayrıca yüksek altyapı maliyetlerine katlanmadan erişim altyapısını oluşturabiliyor ve operasyonlarına dahil edilen yeni lokasyonları için de sonradan esnek bir şekilde erişim sağlayabiliyor.