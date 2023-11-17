Soğuk Ayran Aşı Çorbası Yapmak İçin Gereken Malzemeler:

1 s.b kadar buğday

1 s.b kadar nohut

4 s.b yoğurt

Tuz, nane

su

Yapılışı

Öncelikle buğday ve nohutu ayrı ayrı akşamdan güzelce ıslatalım. Daha sonra sularını süzüp ayrı tencerelere alın ve üzerini geçecek kadar su ile beraber haşlayın. Ardından haşlanmış bakliyatları güzelce tencereye alıp üzerini kapatacak miktarda kaynar su ekleyip bir taşım kadar kaynatın. Yoğurda bir miktar tuz ekleyip tencerede kaynamakta olan bakliyatın içindeki suyundan ilave alıp ısıtın. Sonra ılıştırdığınız yoğurdu kesmemesi için yavaş bir şekilde tencereye ekleyin ve bir yandan hızlı hızlı karıştırın. Ardından kaynamaya başlayınca altını kapatıp çorbanızı soğumaya bırakın.