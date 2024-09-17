Yalova’da yaşayan binlerce Tokatlı, geleneksel lezzetleri, müzikleri ve oyunlarıyla unutulmaz bir gün yaşadı. Yalova Tokatlılar Derneği tarafından düzenlenen "1. Tokatlılar Buluşuyor Şenliği", Tokat’ın yöresel özelliklerini gözler önüne sererek büyük bir coşkuyla kutlandı.

Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesinde düzenlenen şenlikte misafirlere kavurmalı pilav, Tokat’a özgü sarma ve diğer yöresel yemekler ikram edildi. Tokat yöresine özgü ellik ve Tokat sarması oyunları başta olmak üzere birçok yöresel oyun sergilendi.

Yalova Tokatlılar Derneği Başkanı Ömer İncebiz, şenlikte yaptığı konuşmada, "Bugün burada, yüzyılların birikimi olan kültürümüzü, geleneklerimizi ve en önemlisi kardeşlik bağlarımızı tazelemek için bir araya geldik. Yalova’mızda yaşayan biz Tokatlılar, bu güzel şehre ayrı bir renk katarken, aynı zamanda köklerimize olan bağlılığımızı da her daim canlı tutuyoruz” dedi.

Şenlikte İlkay Koç, Osman Çetin, Öykü Ülkü ve Filiz Çağlar gibi sanatçılar sahne aldı. Etkinliğin sunuculuğunu ise Filiz Yıldırım yaptı.

Şenliğe il protokolü de katıldı.