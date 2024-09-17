Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği iş birliği ile geliştirilen Güvenli Ödeme Sistemi, 27 Eylül itibariyle zorunlu hale gelecek.

Ticaret Bakanlığı’nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşım şu şekilde:

"İkinci el araç alışverişini çok daha güvenli hale getirecek, dolandırıcılık vakalarını tümüyle ortadan kaldıracak yeni sisteme geçiyoruz. Ticaret Bakanlığımız ve Türkiye Noterler Birliği iş birliği ile hayata geçirilen Güvenli Ödeme Sistemi 27 Eylül tarihi itibari ile zorunlu hale gelecek."