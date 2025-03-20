Yapay Zeka Topluluğu tarafından düzenlenen eğitimde, topluluk başkanı Rüveyda Dilara Gülbaş katılımcılara yapay zekanın robotik sistemlere entegrasyonu ve pratikteki uygulamalarıyla ilgili bilgi verdi. Programda yapay zekanın temelleri ile kullanımı üzerine detaylı sunum yapıldı ve katılımcılara AI uygulamalarının günlük hayat ve endüstriyel alanlardaki etkileri anlatıldı. Robot teknolojilerine özel olarak "Robot Operating System (ROS) Nedir?" ve "ROS Temelleri" başlıklı sunumlarla ROS’un robotik dünyadaki önemi anlatıldı. Bunun yanı sıra, ROS kullanmayan sistemler için alternatif yaklaşımlar ve AI tabanlı robotik sistemler hakkında da katılımcılar bilgilendirildi.

Örneklerle desteklenen etkinlikte, robotların çevrelerini algılama ve haritalama süreçlerinde kullandığı Simultaneous Localization and Mapping (SLAM) algoritmaları da incelendi ve robotların iletişim ile konuşma sistemleri hakkında interaktif oturumlar gerçekleştirildi. Katılımcılar, yapay zekanın pratik uygulamaları hakkında bilgi edinirken, aynı zamanda sektördeki güncel gelişmeleri tartışma fırsatı buldu. Etkinlik, öğrencilerden gelen soruların yanıtlanmasıyla sona erdi.