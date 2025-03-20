ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanlığı'nın faaliyetleri başta olmak üzere gündemdeki konulara ilişkin olarak Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından icra edilen toplantıda başta terör olmak üzere ülkenin birlik ve bütünlüğüne yönelik her türlü tehdide karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

21 TERÖRİST ETKİSİZ HÂLE GETİRİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, başta terör olmak üzere ülkemizin birlik ve bütünlüğüne yönelen her türlü tehdide karşı mücadelesi kararlılıkla devam etmektedir.

Uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız kapsamında sadece teröristleri hedef alan,sivillerin, tarihî, dinî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için azami dikkat gösteren ve hiçbir ordunun göstermediği bir duyarlılık sergileyen Türk Silahlı Kuvvetlerimizin; proaktif savunma ve güvenlik stratejimiz çerçevesinde, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonlarıyla son bir haftada 21 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

1 Ocak’tan bugüne kadar ise 523 terörist etkisiz hâle getirildiği belirtilen açıklamada, geçen hafta içerisinde 3 PKK’lı teröristin daha teslim olduğu bildirildi.

Son bir haftada hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3’ü terör örgütü mensubu olmak üzere 70 şahıs yakalanmış, 977 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/zVkhO0Xy2U— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 20, 2025

HUDUTLARDA 70 ŞAHIS YAKALANDI

Alınan etkin ve yüksek emniyet tedbirleri ile en üst seviyede güvenliğin tesis edildiği hudutlardaki faaliyetleri de özetleyen MSB Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, "Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3’ü terör örgütü mensubu olmak üzere 70 şahıs yakalanmış, 977 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı bin 86, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 15 bin 25 olmuştur" ifadelerini kullandı.