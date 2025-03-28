Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulu tarafından alınan bu karar, emekli vatandaşlar ile bankalar arasındaki kredi ilişkilerinde yeni bir dönemi başlatıyor. Karara göre, emekli maaşları artık tüketici kredisi borçları için haczedilebilecek. Bu durum, özellikle kredi borçlarını ödemekte zorlanan emekliler için ciddi sonuçlar doğurabilir.

Yargıtay'ın bu kritik kararı henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadı. Karar yazım işlemlerinin tamamlanmasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Bu süreç tamamlandıktan sonra, bankalar emekli maaşlarına yasal olarak haciz işlemi uygulayabilecek.

Emekliler İçin Yeni Dönem

Bu karar, emekli maaşlarının haczedilemezliği ilkesine önemli bir istisna getiriyor. Özellikle tüketici kredisi borçları olan emeklilerin, bu kararın ardından daha dikkatli olmaları ve mali durumlarını yeniden gözden geçirmeleri gerekebilir. Bankalar ise bu kararla birlikte, kredi alacaklarını tahsil etme konusunda daha güçlü bir konuma gelecek.