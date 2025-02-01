Edinilen bilgiye göre, İnegöl Yenişehir yolu üzerinde Alanyurt istikametinden İnegöl istikametine seyir halinde olan Suriye uyruklu Basım E.(16) yönetimindeki 16 MC 4540 plakalı motosiklet sürücüsü ile Suriye uyruklu Ömer B.(18) yönetimindeki 16 BGN 868 plakalı motosiklet iddiaya göre yarış yaptıkları sırada Fulla kavşağında çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücülerine ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 acil servis ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.