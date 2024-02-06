Köylüler kendilerine milyonlarca liralık zarar verdiğini öne sürdükleri yabani domuzlar için özel av ekipleri kurdu. Zorlu kış şartlarına rağmen, dağları didik didik arayan avcılar peşlerine düştükleri yabani domuzları vurmaya başladılar.

Geçtiğimiz yaz döneminde özellikle Bahçekaya, Hacıkara, Saadet, Hilmiye, Tüfekçikonak, Mezit, Osmaniye bölgelerinde yabani domuzlar, fındık, mısır ve fasulye tarlalarına girip büyük zararlar vermişlerdi. Av yasağı olması nedeniyle yabani hayvanları vuramayan köylüler, 3 ay boyunca tarlalarında gece nöbeti tutmaya başlamışlardı.

Yasağın sona ermesi sonrası silahlarını kuşanarak özel av ekibi kuran köylüler, yabani domuz avına çıktılar. Kar yağışlarının artmasına rağmen zorlu kış şartlarına aldırış etmeden yabani domuzların peşine düşen avcılar yetişkin domuzları tek tek avlamaya başladılar.

Bahçekaya kırsal mahallesi sakinlerinden Sinan Aslan, devletin belirlediği kurallara uygun yaptıkları avlanma ile bölgelerinde yaşayan yabani domuzları temizlemeye çalıştıklarını ifade etti.

Bu yıl tarımla uğraşan on’larca köylünün büyük zarar gördüğünü ifade eden Aslan, “Özellikle bizim bölgemizde fındık bahçelerimize çok büyük zarar verdiler. 2023’ü köylülerimiz büyük zararla kapattılar. Bu hayvanlar sadece fındık bahçeleri değil birçok mahsulün yetiştiği tarlalara da girerek oraları neredeyse kullanılmaz hale getirdiler. Bizler 6 ay boyunca yasakların bitmesini bekledik. Yasakların bitmesiyle peşlerine düştük” diye konuştu.

Avlanma yaparken doğayı korumaya özen gösterdiklerini de ifade eden Sinan Aslan, “Özellikle yavru domuzları vurmamaya özen gösteriyoruz. Sonuçta bu hayvanlarımızın da doğaya faydası var. Avlanma sürecinde birçok yabani hayvanlarla karşılaşıyoruz. Ancak domuz dışında avlanma yapmıyoruz. Geyik, başak, kurt, ayı gibi birçok yabani hayvan bölgemizde ki ormanlarda dağlarda yaşam sürüyor. Nesilleri açısından bu hayvanların vurulmasına karşıyız” diye konuştu.