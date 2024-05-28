Kapalı Çarşı'da altın fiyatları güncellendi. İşte güncel fiyatlar... Gram altının alış fiyatı 2422.07 TL, satış fiyatı ise 2464.90 TL olarak belirlenmiştir. Ons altının fiyatı ise 2344.50 $ ile 2344.80 $ arasında değişiklik göstermektedir ve bu fiyatlar sırasıyla %0.42 (-10.45 $) ve %0.27 (-6.30 $) düşüş kaydetmiştir.

22 ayar altının alış fiyatı 2212.96 TL, satış fiyatı ise 2337.86 TL'dir ve %0.43 (-10.05 TL) oranında bir düşüş gözlemlenmiştir. 14 ayar altının alış fiyatı 1303.26 TL, satış fiyatı ise 1719.58 TL olup, %0.38 (-6.62 TL) düşüş yaşamıştır.

Çeyrek altının fiyatı 3943 TL, çeyrek eski altının fiyatı ise 3919 TL olarak belirlenmiştir. Yarım altının fiyatı 7911 TL olup, %0.45 (-18.00 TL) oranında bir düşüş göstermiştir. Aynı şekilde yarım altının eski fiyatı 7993 TL ile %0.44 (-35.00 TL) düşüş kaydetmiştir. Tam altının fiyatı ise 15772 TL olup, %0.43 (-69.00 TL) oranında bir düşüş yaşanmıştır.

Genel olarak Kapalı Çarşı'da altın fiyatları hafif bir düşüş eğilimindedir. Bu durum, piyasadaki dalgalanmaların etkisiyle birlikte gram altın ve ons altın fiyatlarında küçük değişiklikler olarak yansımaktadır. 22 ayar ve 14 ayar altın fiyatlarında da benzer düşüşler görülmekte olup, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları da aynı şekilde düşüş göstermektedir.