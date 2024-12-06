Resmi Gazete'de yayımlanan elektrik düzenlemesine göre, tüketim grubuna dayalı yeni bir sübvansiyon kararı alındı. Buna göre, yıllık 5 bin kilovatsaat ve üzeri tüketim yapan mesken aboneleri, devlet sübvansiyonundan yararlanamayacak. Türkiye'deki 40 milyon mesken abonesinin yüzde 3'ü bu durumdan etkilenecek. Sınırı aşan hanelerin faturalarının iki katına çıkması bekleniyor.

1 Ocak'ta yürürlüğe girecek düzenleme öncesinde, yüksek elektrik tüketimi yapan vatandaşlar pazarlık yapmaya başladı. Yüksek fatura ödeyen mesken ve ticarethaneler, daha düşük fatura için elektrik şirketleriyle anlaşma yoluna gidiyor.

Posta.com.tr'ye konuşan Kolen Elektrik Genel Müdürü Kaya Uğur Karayurt konuyla ilgili detayları aktardı. Mesken tarifelerinde 2 kademeli tarife uygulandığını belirten Karayurt, "Günlük 8 kilovatsaat altı tüketimlerde kilovatsaat başına tüm vergiler dahil 2.26 lira, 8 kilovatsaat üstü tüketimlere 3.29 lira fiyat uygulanıyor.

1 Ocak'ta yürürlüğe girecek düzenlemeye ilişkin detayları paylaşan Karayurt, Şubat 2025'ten itibaren faturası 1.000 TL'yi aşanların, kilovatsaat başına fiyatın vergiler dahil 5 TL'nin üzerine çıkabileceğini belirtti.

YÜZDE 10 TASARRUF ETMEK İÇİN BUNLARI YAPABİLİRSİNİZ

Abonenin bu fiyat artışını yaşamamak için enerji tedarik eden firma ile sözleşme imzalayabileceğini belirterek, "Ancak fiyatlama yapısından ötürü faturasında oluşacak artışın önüne geçemez, bu artışı makul bir ölçüde tutup kontrol altına alabilir. Ayrıca yoğun elektrik tüketeceği işlerini elektriğin daha ucuz olduğu saatlerde yaparak tasarruf edebilir. Bu durumda oluşacak artıştan yüzde 5-10 tasarruf edebilir"

Anlaşmaya varıldığı takdirde elektrik tedarik eden firmanızı değiştirmek için, çalışmak istediğiniz şirkete fatura örneğinizi iletmeniz ve güvence bedelini ödemeniz gerekiyor.

Elektrik tüketimini artıran cihazları sıralayan Karabulut şunları sıraladı:



"Elektrik tüketimi en yüksek olan cihazlar, ani ısıtma ve soğutma yapan cihazlardır. Su ısıtıcıları, kahve makineleri, fön makineleri, klimalar ve elektrikli sobalar gibi cihazlar, ani hava değişim gücünden ötürü yüksek miktarda enerji çekerler. Eğer genel bir tasarruf tedbiri arıyorsak bu cihazların kullanımını olabildiğince düşük seviye tutmak şarttır"

Elektrik fiyatlanmasının arz/talep dengesine göre olduğunu belirten Karabulut, talebin düşük olduğu saatlerde elektrik ücretlendirmesinde de fiyatın düşük olduğunu aktardı. Hangi saat aralığında elektrik fiyatlarının düşük olduğunu da anlatan Karabulut, şu cümleleri vurguladı:

"Standart bir gün içinde fiyatın en düşük olduğu saatler sabaha karşı saatlerdir. Bununla beraber fabrikaların çalışmadığı, tatil günleri, pazar günleri, bayram gibi uzun tatillerde genel talebin azaldığı, buna bağlı olarak fiyatlarında düştüğü tarih ve saatlerdir. Aboneler, yüksek elektrik tüketme ihtimali olan işlemlerini pazar günlerine ya da gece saat 01:00 ile 06:00 arasındaki saatlere bıraksınlar"

İŞTE ELEKTRİK TARİFELERİ

Az elektrik tüketenlerin kilovatsaat başına ödediği en düşük tutar 2 lira 26 kuruş iken; yüksek elektrik tüketimi olanların 1 Şubat’tan sonra kilovatsaat başına ödeyeceği yaklaşık tutar 5 lira olacak.