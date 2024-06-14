Bayram sonrası Meclis'e sunulması beklenen yeni vergi paketiyle ilgili detaylar netleşmeye başladı. Ekonomik sorunların çözülmesi ve enflasyonla mücadele amacıyla sıkı para politikasına geçiş yapılırken, hükümetin ek vergi önlemleri de gündeme geldi. Bloomberg'den Fırat Kozok'un haberine göre, işte yeni vergi paketinin önemli başlıkları:

Engelli araçları için tanınan vergi istisnası sınırlandırılacak, mirasçılar için yeni bir vergi getirilecek.

Yurt dışına çıkış harcı ciddi bir artışla 1500 TL'ye çıkarılacak.

Kurye hizmetlerine vergi yükümlülüğü getirilmesi planlanıyor.

Serbest meslek sahipleri için hasılatlarının daha yakından takip edileceği bir sistem oluşturulacak.

Vergi usulsüzlükleri (örneğin fiş kesmeme veya almama) için cezalar artırılarak daha sıkı düzenlemeler getirilecek.

Çok uluslu şirketlere yönelik yeni vergi uygulamaları devreye girecek.

Borsa işlemleri vergilendirilmezken, kripto para işlemleri için binde 3 oranında bir vergi halen masada.

Asgari kurumlar ve gelir vergisi için yeni düzenlemeler yapılacak.

Kamu-özel sektör iş birliği projeleri ve Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan ihalelerdeki vergi oranları artırılacak.

Yeni vergi düzenlemeleri, Türkiye’nin ekonomik sorunlarına çözüm bulma çabalarının bir parçası olarak görülüyor. Bu kapsamda, yurt dışı çıkış harcının 1500 TL'ye yükseltilmesi gibi önlemler alınacak. Ayrıca, engelli araçlarına yönelik vergi muafiyetlerinde değişiklikler yapılacak ve mirasçılar için yeni vergiler getirilecek.