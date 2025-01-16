CHP'nin bazı illerdeki oy oranlarında artış yaşaması ve AKP'nin güçlü olduğu bölgelerde belediyeleri kazanması dikkat çekici. Özellikle İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun tekrar belediye başkanı seçilmesi önemli bir başarı olarak değerlendiriliyor. Ancak, Doğu illerinden Şırnak ve Van'da seçim sonuçlarına ilişkin tartışmalar devam ediyor...

Prof. Dr. Ersan Şen, YRP'nin aldığı oy oranlarını değerlendirirken parti için umutlu olduğunu ifade etti. YRP'nin yurttaşlık temelinde bir parti olduğunu belirten Şen, seküler kesimle iyi ilişkiler kurması durumunda büyük bir oy potansiyeline sahip olabileceğini söyledi. Ayrıca, "Yeniden Refah'ı bir Allah'ın kulu tutamaz" şeklinde çarpıcı bir yorumda bulundu.

Fatih Erbakan'ın, YRP'nin önümüzdeki dönemde önemli bir aktör olacağına dair söylemleri dikkat çekerken, Şen'e göre Erbakan'ın parti için kilit bir figür olduğu belirtildi. Saadet Partisi ile iş birliği yapılması durumunda YRP'nin büyük bir ivme kazanabileceği ifade edildi.