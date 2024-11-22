Koçaslanlar Otomotiv, Logitrans Fuarı’nda Renault Trucks’ın yenilenen TCKD ürün gamını sektörle buluşturdu.

Koçaslanlar Otomotiv, Logitrans Fuarı’nda sektörün nabzını tutmaya devam ediyor. Bu yıl fuarda yenilenen Renault Trucks, TCKD ürün gamını ziyaretçilerle buluşturdu. Yenilenen modeller, taşımacılık sektöründe fark oluşturacak özellikleriyle büyük ilgi gördü. Koçaslanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan, fuara dair şu değerlendirmelerde bulundu:

"Logitrans Fuarı, lojistik ve taşımacılık sektörünün en önemli buluşma noktalarından biri. Koçaslanlar Otomotiv olarak Renault Trucks ile çeyrek asrı aşkın süredir devam eden iş birliğimizi burada sergilemekten büyük gurur duyuyoruz. Araç sergileyen tek firma olmamız, sektöre olan desteğimizi ve öncü duruşumuzu bir kez daha ortaya koyuyor. Yenilikçi ürünlerimiz ve çözümlerimizle lojistik profesyonellerine değer katmaya devam edeceğiz."

Renault Trucks’ın üstün teknolojisini temsil eden TCKD serisi, bir önceki nesline göre yüzde 3’e kadar yakıt tasarrufu sağlıyor. Turbo Compound teknolojisi ve aerodinamik tasarımı sayesinde hem çevre dostu hem de ekonomik bir seçenek olarak öne çıkıyor. Yenilenen TCKD modelleri GSR güvenlik paketi ile sürüş güvenliği ve kontrolünü yeni bir seviyeye taşıyor. Koçaslanlar bünyesindeki yaygın servis ağı ve kişiye özel bakım paketleri ile müşterilere avantajlı fırsatlar sunuluyor.