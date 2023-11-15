11 Ağustos 2023 tarihinde AK Parti Yenişehir İlçe Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden İnegöl doğumlu müteahhit Emrah Taşcan, Belediye Başkan aday adaylığı için resmen başvuru yaptı.

Mart 2024 seçimlerinde AK Parti ve MHP arasında il ve ilçelerin paylaşımı noktasında henüz görüşmeler yapılmamışken atılan bu adım kafaları karıştırdı.

Emrah Taşcan, AK Parti Yenişehir İlçe Başkanlığı’na giderek, belediye başkan aday adaylığı dosyasını Seçim İşleri Başkanı Hikmet Daş’a teslim etti.

Aday adaylığı hamlesinin olası ilçe dağılımında değişiklikler olması halinde atılmış bir hamle olarak değerlendirildi.

Bilindiği üzere Mart 2019 seçimlerinde AK Parti ve MHP anlaşmış, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 16 ilçede AK Parti, Yenişehir’de ise MHP adayı Davut Aydın aday gösterilmişti.