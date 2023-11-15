Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yükseköğrenim öğrencilerine yönelik önemli bir destek programını duyurarak, "teknolojik cihaz ve internet desteği" başvurularının alınmaya başlandığını açıkladı.

Bakan Bak, Türkiye genelindeki yükseköğrenim kurumlarına kayıtlı öğrencilere sağlanacak olan "teknolojik cihaz ve internet desteği" programının detaylarını paylaştı. Bu kapsamda, açık öğretim hariç olmak üzere tüm yükseköğrenim kurumlarına kayıtlı öğrencilerin başvurabileceği destek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma ve 26 yaşından gün almama şartları aranacak.

Teknolojik cihaz ve internet desteği için belirlenen şartlar arasında, bilgisayar ve mobil telefon cihazlarının vergiler dahil satış bedelinin 9.500 liradan az olması, cihazın ikinci el olmaması, alınan cihaza dair elektronik faturanın öğrencinin adına düzenlenmiş olması gibi kriterler bulunuyor.

Ücretsiz internet desteği için başvurular, Bakanlık tarafından belirlenen tarihler arasında gerçekleştirilecek. Resmi Gazete'de yayımlanan bilgiye göre, "İnternet desteğinden faydalanmaya ilişkin ilk başvurular, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren iki ay içinde yapılır" ifadesi yer alıyor.

Onaylanan başvurular sonucunda internet desteğinden yararlanacak öğrencilere, öğrenim süresi boyunca bir defaya mahsus olmak üzere 12 ay süresince her ay 10 GB ücretsiz internet erişimi sağlanacak.