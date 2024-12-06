2. Adana Altın Koza Film Festivali’nde En İyi Görüntü Yönetmeni ve 6. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Görüntü Yönetmeni ödüllerini kazanmış olan Ali Yaver, 1953 yılında “Kezban” filmiyle sinemaya adım atmıştı. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Yeşilçam’ın ödüllü görüntü yönetmeni Ali Yaver, 95 yaşında hayatını kaybetti.

Sinema TV Sendikası, Ali Yaver'in vefatını duyurarak, "Görüntü yönetmeni ve senarist Ali Yaver'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, çalışma arkadaşlarına ve sevenlerine sabırlar dileriz." şeklinde bir açıklama yaptı.