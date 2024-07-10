Yeşilçam'ın efsane isimlerinden biri olan Kadir İnanır, bir süredir sağlık sorunları yaşıyor.

Geçtiğimiz aylarda İnanır, beyninde pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılmıştı.

Uzun bir süre hastanede kalan İnanır, entübe edilmişti.

Kadir İnanır'ın sağlığına kavuştuğu haberinin ardından yeni bir gelişme yaşandI.

Bir kez daha hastaneye kaldırıldı

Kadir İnanır, evinde tedavi gördükten sonra akciğerinde hafif enfeksiyon tespit edilmesi üzerine tekrar Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı.

Öte yandan Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural, usta oyuncunun sağlık durumu ile ilgili konuştu.

"Akciğerinde görülen hafif enfeksiyon nedeniyle yeniden hastaneye döndük"

İnanır'ın yoğun bakıma kaldırıldığını ancak entübe edilmediğini belirten Kural, “Fizik tedavi merkezinde tedavimiz devam ediyordu ancak akciğerinde görülen hafif enfeksiyon nedeniyle yeniden hastaneye döndük. Bu süreçte asla eve gitmedi. Bir hastaneden diğer fizik tedavi hastanesine geçiş yapmıştık. Yoğun bakımda 3. gündeyiz ama tedbir amaçlı. Çok uzun süre hastanede olması sebebiyle doktorları titiz davranıyor. Büyük bir rahatsızlık değil, entübelik de bir durum yok.” şeklinde konuştu.