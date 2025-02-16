Altın vadeli işlemleri yıl boyunca yüzde 27 yükselişle 2010’dan bu yana en büyük yıllık yükselişi kaydetti. 2025’te ise bu ivme devam ediyor; yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 12 fazla değer kazanan ons altın, 2.940 dolar seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Altındaki bu agresif yükseliş, küresel ekonomik belirsizlikler, jeopolitik riskler ve ABD’nin ticaret politikalarının getirdiği belirsizliklerle destekleniyor.

Trump’ın politikaları altının yükselişinde etkili oldu

Midas'ın haberine göre Trump’ın ikinci başkanlık dönemiyle birlikte altın fiyatları üzerindeki en büyük etkilerden biri yeni gümrük tarifeleri oldu. Trump yönetimi, Meksika ve Kanada’dan ithal edilen mallara yüzde 25, Çin’den gelen ürünlere ise yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulamaya başladı.

Bu tarifeler küresel ticarette yeni gerilimleri tetikleyerek ekonomik belirsizliği artırdı ve yatırımcıları güvenli liman varlıklarına yönlendirdi. Geleneksel olarak enflasyona karşı koruma aracı olarak görülen altın, bu süreçte büyük bir talep gördü.

Bu politikaların doğrudan sonuçlarından biri, ticaret savaşlarının tetiklediği enflasyon riskinin artması. Artan tarifeler, ithal edilen malların fiyatlarını yükselterek genel fiyat seviyelerini yukarı çeker.

Enflasyon beklentileri yükseldiğinde yatırımcılar genellikle altına yönelir. Çünkü altın, satın alma gücünü koruyabilen ve uzun vadeli bir değer saklama aracı olarak kabul edilen bir varlıktır.

Jeopolitik riskler devam ediyor

Sadece ticaret savaşları değil, aynı zamanda küresel jeopolitik gelişmeler de altın fiyatlarını yukarı iten bir başka önemli faktör oldu.

Ortadoğu’da artan gerilimler, özellikle İsrail-Filistin çatışması ve ABD’nin Gazze’yi uzun vadeli olarak kontrol etme niyeti, Suudi Arabistan başta olmak üzere birçok ülkenin sert tepkisine neden oldu.

Altın daha yükselecek mi?

Büyük yatırım bankaları, altın fiyatlarının önümüzdeki dönemde daha da yükselebileceği konusunda hemfikir.

Citigroup, ticaret savaşlarının şiddetlenmesi durumunda altının önümüzdeki 6-12 ay içinde 3.000 dolar seviyesine ulaşmasını bekliyor.

UBS, merkez bankalarının devam eden alımları nedeniyle altının 12 ay içinde 3.000 dolara ulaşacağını öngörüyor.

JPMorgan ABD’de ticaret politikalarının daha agresif hale gelmesi ve ekonomik büyüme risklerinin artması durumunda altının 2025 sonuna kadar 3.100 ile 3.200 dolar aralığına yükselebileceğini belirtiyor.

Goldman Sachs ise ABD’nin borç sorunlarının ve ticaret tarifelerinin altın fiyatlarını yukarı yönlü destekleyen en büyük faktörler olduğunu vurguluyor. Bankaya göre, hem merkez bankalarının alımları hem de yatırımcı ilgisinin artışı altın fiyatlarını destekleyen unsurlar olmaya devam edecek. Goldman Sachs ise 2026’nın ikinci çeyreğine kadar altın fiyatlarının 3.000 dolar seviyesini aşmasını bekliyor.

Bu beklentiler, ons altının yıl sonunda yüzde 3 ile sınırlı bir yükseliş potansiyeli olduğuna işaret ediyor. Öte yandan altının gümüşe kıyasla pahalı olup olmadığını ölçen altın-gümüş oranının 90 seviyelerini aşarak ortalamaların üst bandına yaklaşması da altın fiyatlarının artık makul olmadığı sinyalini veriyor.

Gram altın ne kadar yükselebilir?

Yabancı yatırım kuruluşlarının ons altın için yıl sonunda 3.000 dolar beklentisi baz alınarak gram altın için de fiyat hedefi hesaplanabilir.

Bunun için son yayımlanan TCMB Piyasa Katılımcıları Anketindeki 42,89 TL olan yıl sonu Dolar/TL beklentisini göz önüne aldığımızda;

(3.000 x 42,89) / 31,10 = 4137 TL

Gram altının da bu beklentiler ile yıl sonunda 4.137 TL’ye ulaşabileceği, yani gram altının yüzde 21 yükselebileceği söylenebilir.