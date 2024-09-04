Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bulunan Yıldırım Caddesi, son zamanlarda sürücülerin kabusu haline geldi.BURSA (İGFA) - Cadde üzerindeki bozuk yol, hem araç sürücülerine zor anlar yaşatıyor hem de araçlara ciddi hasarlar veriyor.

Sürücüler, aniden karşılarına çıkan çukur nedeniyle sık sık ani fren yapmak zorunda kalıyorlar, bu da olası trafik kazalarına davetiye çıkarıyor.

Vatandaşlar, yolun uzun süredir bu halde olduğunu ve yetkililerin bu durumu düzeltmek için adım atmadığını dile getiriyor. Özellikle yoğun trafik saatlerinde, bozuk yol nedeniyle yolda oluşan aksaklıklar, trafiğin daha da sıkışmasına neden oluyor.