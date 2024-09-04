1 Temmuz 2024 itibariyle kira artışlarına getirilen %25'lik üst sınırın kaldırılması, kira piyasasında yeni bir dönemin kapılarını araladı. Artık kiralar, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay açıklanan Tüketici Fiyat Endeksine (TÜFE) göre arttırılıyor. Bu değişiklik hem ev sahiplerini hem de kiracıları doğrudan etkileyen önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.BURSA(İGFA) - TÜİK’in açıkladığı verilere göre, Ağustos 2024'te enflasyon aylık %2,47, yıllık %51,97 olarak gerçekleşti. Bu rakamlar, Eylül ayı için kira artış oranının belirlenmesinde kritik rol oynadı. Eylül 2024 için kira artış oranı, yıllık %64,91 olarak belirlendi. Örnek bir hesaplama yapmak gerekirse, önceki kirası 15.000 TL olan bir kiracı, Eylül ayında %64,91 oranında bir artışla 9.736,5 TL ek ödeme yapacak ve yeni kira tutarı 24.736,5 TL’ye yükselecek.

"ARTIK KİRANIN ALTINDAN KALKAMIYORUZ"

Kira artışlarının TÜFE’ye göre belirlenmesi, özellikle büyük şehirlerde yaşayan kiracıları zor durumda bırakıyor. Artış oranlarının yükselmesi, birçok haneyi ekonomik anlamda zorluyor. Bursa’da yaşayan Ahmet Yılmaz, yeni düzenleme sonrası karşılaştığı kira artışı hakkında şunları söyledi:

“Geçen yıl bu zamanlar 10.000 TL kira ödüyordum. Şimdi bu rakam neredeyse iki katına çıktı. Yeni oranlar açıklandığında kira artışının bu kadar yüksek olacağını tahmin etmiyordum. Ailemle birlikte zorlanıyoruz. Diğer masrafları da düşününce, kiranın altından kalkmamız imkansız hale geldi. Bir yandan kiralık daire arıyorum ama maalesef fiyatlar her yerde çok yüksek. Ne yapacağımızı bilmiyoruz.”

KİRACILAR ZORDA, EV SAHİPLERİ DENGE ARAYIŞINDA

Kira artışlarının TÜFE’ye göre yapılması, ev sahiplerinin enflasyona karşı gelirlerini koruma altına almasına yardımcı olurken, kiracıları da zorlu bir ekonomik mücadeleye itiyor. Kiralar, özellikle İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir gibi büyük şehirlerde ciddi oranlarda artış gösterdi. Bu durum hem ev sahipleri hem de kiracılar arasında denge arayışını beraberinde getiriyor.

Kira artışlarının her ay değişkenlik göstermesi, gelecekteki ekonomik koşulların da belirsizliğini arttırıyor. Önümüzdeki aylarda açıklanacak enflasyon oranları kiracılar için yeni zorlukların kapısını aralarken, ev sahipleri de gelirlerini korumak için artış oranlarını yakından takip ediyor.