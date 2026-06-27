Yaz tatiline giren öğrenciler, Yıldırım Belediyesi'nin düzenlediği Karne Şenliği'nde doyasıya eğlendi.

Yıldırım Belediyesi, karne sevinci yaşayan öğrencileri unutmadı. Yıldırım Belediyesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılını tamamlayan öğrencilerin yaz tatiline keyifle başlamaları amacıyla 'Karne Şenliği' düzenledi. Yıldırım Belediyesi Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen şenlik, renkli görüntülere sahne oldu. Karne Şenliği'ne yoğun ilgi gösteren minikler, 'Bilim Show ve Robot' etkinliğiyle bilimin ve teknolojinin heyecan verici dünyasını keşfetti. Sevilen çizgi karakterlerin yer aldığı 'Z Takımı' gösterisi ise çocuklara keyifli anlar yaşattı. Çömlek boyama atölyesinde el becerilerini sergileyen minikler, şişme oyun grupları ve sokak oyunları istasyonunda doyasıya eğlendi. Renkli etkinliklerle keyifli bir gün geçiren çocuklar, eğitim öğretim yılının yorgunluğunu attı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Karne Şenliği'ne katılarak çocukların mutluluğuna ortak oldu. Yoğun bir eğitim-öğretim dönemini geride bırakan öğrencileri tebrik eden Başkan Yılmaz, 'İyi bir tatili sonuna kadar hak ettiniz. Doyasıya gezin, eğlenin, kitap okuyun, hobilerinize zaman ayırın, spor yapın ve ailenizle bolca vakit geçirin. Yaz tatili aynı zamanda yeni şeyler keşfetmek, yeteneklerinizi geliştirmek ve kendinizi daha iyi tanımak için de çok güzel bir fırsattır. Bu nedenle belediyemizin sizler için hazırladığı Yaz Okulu Kurslarına mutlaka katılmanızı istiyorum. Sizler için planladığımız birbirinden güzel kurslarla hem eğlenecek hem de öğreneceksiniz' dedi.

Yıldırım Belediyesi olarak öğrencilere her zaman destek verdiklerini vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, 'Kütüphanelerimizde, spor tesislerimizde, kültür ve sanat çalışmalarımızda sizlerin gelişimine katkı sağlamak için gayret ettik. İstiyoruz ki Yıldırım'da her çocuk kendini özel hissetsin. Her çocuk gülsün, eğlensin, öğrensin ve güvenle büyüsün. Bizim için sizin tebessümünüzden, mutluluğunuzdan ve gözlerinizdeki ışıltıdan daha kıymetli bir hazine yok. Sizlerin gülen yüzü, bizim en büyük motivasyonumuzdur. Sizler mutluysanız Yıldırım mutludur. Sizler umutluysanız Yıldırım'ın yarınları daha güzeldir. Sizlere sağlıklı, mutlu, neşeli ve bol eğlenceli bir tatil diliyorum. Yıldırım sizinle güzel' dedi.

Şenliğin sonunda çocuklara pamuk şeker, Osmanlı şerbeti, balon, karton şapka ve lunapark bileti hediye edildi.