Baraj projesinin yıllardır tamamlanamamasını eleştiren Emre, “İnegöl halkı vaatlere değil, icraata layık” dedi.

“SİYASİ YAPBOZ HALİNE GELDİ”

Yeniden Refah Partisi İnegöl İlçe Başkanı Ercan Emre’nin açıklamalarından satır başları;

Emre, barajın tamamlanma sürecinde yıllardır verilen sözlerin tutulmadığını belirterek, “Hocaköy İçme Suyu Barajı’nın tamamlanma tarihi bir kez daha ertelendi. Hani eskiden büyüklerimiz “Ah, şu baraj bir bitse…” derdi ya, bizler de bu “ah”larla büyüdük, şimdi de çocuklarımız aynı “ah”larla büyüyor. Sanki bir kuşak mirası gibi oldu: Suya değil, söze doyuyoruz. 2015’te projesi kabul edilen ve 2016’da temeli atılan Hocaköy Barajı, o gün büyük vaatlerle tanıtılmıştı. ‘İnegöl’ün su sorunu tarihe karışacak’ dediler ama tarihe karışan baraj değil, verilen sözler oldu. Bu hızla gidersek, Hocaköy Barajı bir altyapı projesi değil, “siyasi turistik gezi” durağı olacak. Gelen gidiyor, vaatler yerinde sayıyor. Her yıl yeni bir tarih veriliyor, 2026 dediler, sonra 2027 oldu, şimdi de 2029. Görünen o ki 2030’ları konuşmaya az kaldı,” dedi.



BÜTÇE YETERSİZ, HEDEFLER BELİRSİZ

Emre, barajın maliyet ve bütçe dengesizliğine de dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Barajın toplam maliyeti 2 milyar 689 milyon TL’ye ulaşmış, ancak bugüne kadar 397 milyon TL harcanmış. 2025 bütçesinde ise sadece 320 milyon TL ayrılmış. Bu bütçe dağılımı, “bitmeyen baraj” hikâyesinin nedenlerini açıklıyor. Kısacası, baraj inşaatı hızlanmıyor; aksine, “bitmeyen hikâyeler” rafında yerini sağlamlaştırıyor. 100 metre yüksekliğe ve 18,92 milyon m³ su biriktirme hacmine sahip olacak bu baraj, tamamlandığında İnegöl’ün su ihtiyacını 2050’ye kadar karşılayacakmış. Ancak, bu hızla gidersek 2050’de barajın tamamlandığını değil, yeni bir temel atıldığını konuşuyor olacağız. Temel atmalar tamam ama ne zaman hizmet göreceğiz?”

“HİZMET SİYASETİ BEKLİYORUZ”

Yeniden Refah Partisi’nin halkın haklarını savunmaya devam edeceğini vurgulayan Emre, “İnegöl halkı vaatlerle oyalanmaktan bıktı. Yetkililere çağrımız nettir: Temeli atmak marifet değil, halkın ihtiyaçlarını karşılamak için o temelin üzerine bir şeyler koymaktır. Seçim vaatleriyle değil, somut icraatlarla halkın karşısına çıkın,” dedi.

İNEGÖL HALKI SÖZ DEĞİL, HİZMET BEKLİYOR

Hocaköy Barajı’nın tamamlanması halinde İnegöl’ün su ihtiyacını 2050’ye kadar karşılayacağı öngörülüyor. Ancak mevcut durumda proje, halk arasında bir “bitmeyen hikâye” olarak anılıyor. Emre, açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı:

“İnegöl’ün geleceği, tarih kaydırmaları ve gecikmiş bütçelerle ziyan edilmesin. Halkımız, vaatlere değil, hizmete layıktır. Biz bu konunun takipçisi olacağız ve İnegöl halkının haklarını savunmaya devam edeceğiz.”