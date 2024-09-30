Maçın ardından yayıncı kuruluş ON6 TV’ye açıklama yapan Yücer, şunları söyledi:

“İlk devrede top hep bizdeydi. Genel olarak rakip kendi sahasında bekledi bizi. Hep blok arası pasları yaptık ama final ortalarını, final paslarını biraz zayıf yaptık. İkinci devre amatör kümeden aldığımız oyuncumuz gol attı. Ben onun adına çok sevindim. Görev verdiğim herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. İyi mücadele ettik. Özellikle 50. dakikadan sonra daha da farklı bir skor elde edebilirdik ama orada da pozisyon şansızlığı diyelim ama gol yemememiz çok önemli. Rakip kaliteli bir takım. 4 haftadır kaybetmiyoruz. Ligin 5. maçını 3 puanla kapattık. 5 maç 8 puan iyi. Ortalamanın bir tık üzerine çıkarsak bizim için her şey çok güzel gider.”

Kaynak: BÜLTEN