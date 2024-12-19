Geleneksel tariflere sadık kalarak üretilen baklava, modern üretim yöntemleriyle lezzet ve kaliteyi bir araya getiriyor. Baklavacı Fevzi Uzel, “Türk mutfağının eşsiz bir parçası olan baklavayı, dünya çapındaki tatlı severlerle buluşturmak bizim için hem gurur verici hem de heyecan verici bir deneyim. KKTC, Almanya, Azerbaycan ve Rusya gibi birçok ülkeden yoğun talepler alıyoruz. Bu talepler, bizi global bir marka olma yolunda daha da motive ediyor. Türk baklavasına gösterilen ilgi bizi oldukça mutlu ediyor. Hedefimiz, dünya genelinde Türk tatlılarını en iyi şekilde temsil ederek büyük bir başarıya imza atmak” şeklinde konuştu.

Kaynak: iha