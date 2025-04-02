Bayram öncesinde bile iş yapamayan esnafların olduğunu belirten Şahin, İnegöl’de her gün bir mobilya firmasının konkordato ilan ettiğini, fabrikaların işçi çıkardığını ve birçok işletmenin yüzde 50 oranında küçülmeye gittiğini ifade etti.

Ekonomiyi bu noktaya getirenlere karşı sessiz kalanların, yalnızca iktidara yakın işletmelere yönelik protestolar karşısında harekete geçtiğini söyleyen Şahin, paylaşımında "Adalet ayaklar altında, hukuk yerle bir... Ama bazıları devekuşu gibi başını kuma gömmekle meşgul. Birdenbire herkes iktidarın şövalyesi… Oysa mesele iktidarın şövalyeliğine soyunmak değil. Mesele; haksızlığa, hukuksuzluğa karşı her ortamda doğruyu söyleyebilme cesaretidir. Unutmayın: Korkuya boyun eğenleri tarih yazmaz. Boyun eğmeyenleri ise kahraman ilan eder!" ifadelerine yer verdi.