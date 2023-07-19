İnegöl'ün Eymir mahallesinde ikamet eden 5 vatandaş, ilçedeki zincir marketten aldığı kurbanlık etlerini görünce şoke oldular.

Eymir mahallesinde ikamet eden 5 kişi, İnegöl'ün Orhaniye mahallesi Mesudiye caddesinde faaliyet gösteren Türkiye de ünlü zincir market şubesinden kurbanlık hissesi aldılar. Hisseler kutular içinde ailelere teslim edildi. Evlerine giden aileler, kutuların içinden çıkanlara şaşırdılar. Etlerin paramparça olduğunu ve çok miktarda sakatat parçalarını gören vatandaşlar, marketin şikayet hattına bildirimde bulundular.

Vatandaşlardan 25 gündür sonuç beklediler.

Konuyla ilgili marketin yetkilisinden gelen mesaj, vatandaşları daha da kahretti. Müşteri temsilcisinden gelen cevapta şu ifadeler yer aldı; "Yapılan telefon görüşmesinde, müşteri tarafından ürünün bir kısmının çöpe atıldığı diğer kısmının da müşteride olduğu iletilmişti. Kurban bayramı üzerinden geçen süre de göz önüne alındığında maalesef yardımcı olamıyoruz."

Murat Erdoğan