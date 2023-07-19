Kestane gal arısının popülasyonunda önemli bir artış görülerek yayılış alanının genişlemesi, Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Orman Fakültesi ve Bursa Orman Genel Müdürlüğü tarafından iki ayrı projeyle ele alınmıştır. Bu projeler, zararlı popülasyonunun azaltılması ve mevcut biyolojik mücadeleye destek sağlanması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda belirlenen bir yol haritasıyla etkin mücadele çalışmaları yürütülmüş ve olumlu sonuçlar elde edilmiştir.

BTÜ Orman Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Oğuzhan Sarıkaya'nın liderliğinde yürütülen "Kestane Gal Arısı (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu (Hymenoptera: Cynipidae))" ve "alternatif savaş imkânlarının araştırılması" başlıklı proje kapsamında, doğaya zararsız ve çevreci alternatif yöntemler denenmiştir. Bu yöntemler arasında zararlı böceğin erginlerini etkili bir şekilde toplayan cezbediciler ve renkli yapışkan tuzaklar kombinasyonu geliştirilmiştir. Renkli yapışkan tuzaklar, zararlı böceğin erginlerini yüksek oranda yakalamak için kullanılmış ve 2023 yılından itibaren Bursa Orman Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelindeki kestane sahalarında başarılı bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Proje kapsamında tuzaklarla mücadele edilen alanlar, insansız hava araçlarıyla izlenmekte ve zararlı böceğin anlık durumu takip edilmektedir.

BTÜ Orman Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali İhsan Kadıoğluları'nın liderliğinde yürütülen "Kestane Gal Arısı (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu) yayılışının yoğunluk oranına ve ekolojik özelliklerine göre haritalanması" başlıklı proje kapsamında ise insansız hava araçları ve multispektral kamera kullanılarak periyodik uçuşlar gerçekleştirilmiş ve zararlı böceğin popülasyonu ile mücadele çalışmalarının etkili sonuçları belirlenmiştir.

Prof. Dr. Oğuzhan Sarıkaya, iklim değişikliğinin günümüzde ormanlar üzerinde en etkili faktörlerden biri olduğunu belirtmiştir. İklim değişikliğinin etkisiyle birlikte Türkiye'nin ormanlarında istilacı türlerin önemli zararlara yol açtığını ve doğal türlerin giderek azaldığını ifade etmiştir. Kestane gibi önemli bir orman ve tarım ürünü olan kestanenin hastalıklar ve zararlılarla mücadele etmek zorunda olduğunu belirten Prof. Dr. Sarıkaya, son 50 yılda Türkiye'de kestane zararlılarının yayıldığını ve son 10 yılda kestane gal arısı gibi yeni bir zararlı türünün kestane sahalarını etkilediğini söylemiştir. Kestane gal arısı, 2014 yılında Yalova'da tespit edilmiş ve Türkiye genelinde hemen hemen tüm kestane ormanlarına yayılmıştır. Zararlı böceğin neden olduğu gal oluşumları, kestane ağaçlarında yaprak, meyve ve çiçek kayıplarına neden olmakta ve bazı bölgelerde kestane meyvelerinde ciddi verim kayıplarına sebep olmaktadır.