Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kasım Kültür Sanat Etkinlikleri çerçevesinde Ziya Teşkent’te sahne alan ünlü virtüöz Göksel Baktagir ve ’Galata Quartet’ ekibi, kanun eşliğinde sergiledikleri sahne performansıyla Sakaryalılara unutulmaz bir akşam yaşattı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Kasım kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde Göksel Baktagir ve saz ekibi ‘Galata Quartet’ Ziya Taşkent Konser Salonu’nda Sakaryalı müzikseverlerle buluştu. Ziya Taşkent Konser Salonu’nda gerçekleştirilen konser programında kanun sanatçısı ve bestekar Baktagir ve 4 kişiden oluşan ekibi, en özel eserleri icra ederek müzikseverlere harika bir konser deneyimi sundu.

Ülkemizin önde gelen kanun sanatçılarından olan Göksel Baktagir, ‘Galata Quartet’ ekibinden Can Olgun, Murat Süngü ve Bülent Elmas alkış yağmuruna tutuldu. Müzikseverlerin dolup taştığı konser salonunda geleneksel melodileri çalan sanatçılara şarkılarında katılımcılar da eşlik etti ve eserler hep bir ağızdan söylendi. Müzik dolu bir akşamın yaşandığı programda Göksel Baktagir, katılımcıların sorularını cevapladı ve konser sohbet eşliğinde geçti. Fotoğraflarla ölümsüzleştirilen konser sonunda Baktagir’e hediye takdim edildi.