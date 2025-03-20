Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, ‘Zor İnsanlar, Kolay İletişim’ başlıklı eğitim semineri düzenledi. Rektörlük Konferans Salonu’nda düzenlenen ve Öğretim Görevlisi Nihal Kocaağa tarafından verilen seminerde zor insanlarla doğru ve kolay iletişim kurmanın yolları anlatıldı. Sarı, mavi, kırmızı ve yeşil kişilik tipleri açıklanarak kişilik tiplerine göre zayıf ve güçlü yönler hakkında bilgilendirme yapıldı. Seminerin sonunda Öğretim Görevlisi Yavuz Yıldırım tarafından Öğretim Görevlisi Nihal Kocaağa’ya teşekkür belgesi takdim edildi.

Kaynak: İHA