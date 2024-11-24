Maç yeşil beyazlıların 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Hakemler: Yücel Büyük, Giray Kara, Seyfullah Köroğlu

Bursaspor: 1 Anıl Atağ, 3 Abdullah Tazgel, 5 Taha Can Velioğlu, 22 Eren Tunalı, 27 Mehmet Yiğit, 9 Ahmet İlhan Özek, 11 İlhan Depe, 15 Yiğit Ali Bayrak, 35 Musa Çağıran , 16 Sedat Cengiz, 19 Mücahit Can Akçay

23 Elazığ FK: 91 Akın İsmail Köroğlu, 7 Görkem Can Güner, 35 İlyas Kahraman, 65 Sezer Kahraman, 5 Ulaş Yılmaz, 8 Muzaffer Doğan, 22 Emin Altunay, 11 Güney Sağır, 99 Musa Bulut, 6 Boran Tütünci, 16 Burak Konaç

MAÇTAN DAKİKALAR

Maçın 12. dakikasında Bursasporlu Eren Tunalı kırmızı kart görerek takımını sahada 10 kişi bıraktı.

Dakika 15’te Elazığ FK oyuncusu Ulaş Yılmaz, sarı kart gördü.

19. dakikada Bursaspor, Sedat Cengiz’in yerine Hamza Gür’ü oyuna dahil etti.

31. dakikada Elazığ FK’dan Sezer Kahraman, sarı kart gördü.

44. dakikada ise Bursaspor’un tecrübeli oyuncusu Musa Çağıran sarı kart gördü.

46. dakikada Bursaspor, Ahmet İlhan Özek’in yerine Bora Yılmaz’ı oyuna alarak ikinci yarıya bir değişiklikle başladı.

58. dakikada Bora Yılmaz, attığı golle Bursaspor’u 1-0 öne geçirdi.

63. dakikada Bursaspor’dan Abdullah Tazgel sarı kart gördü. Aynı dakikada Elazığ FK, Ulaş Yılmaz’ı oyundan alırken yerine Mert Kurt’u sahaya sürdü. Ayrıca Bursaspor, Musa Çağıran’ın yerine Furkan Özyapı’yı oyuna dahil etti.

64. dakikada Elazığ FK’dan Emin Altunay, sarı kart gördü.

71. dakikada Bursaspor'dan Mücahit Can Akçay sarı kart gördü.

73. dakikada Elazığ FK'dan Muzaffer Doğan oyundan alınarak yerine Muhammed Kavaklı dahil oldu.

86. dakikada Bursaspor’dan Yiğit Ali Bayrak oyundan alınarak yerine Furkan Sakı oyuna girdi. 87. dakikada ise Abdullah Tazgel, Bilal Güney’in girmesiyle yerini değiştirdi. Aynı dakikada Elazığ FK'dan Emin Altunay oyundan alınarak yerine Kubilay Eren Şahin dahil oldu.

90. dakikada Elazığ FK'dan Musa Bulut sarı kart gördü. Aynı dakikada Bursasporlu Taha Can Velioğlu da sarı kart gördü.

Maç 1- 0 sona erdi.