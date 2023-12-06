100. yıl İlkokulu 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde özel etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında rehberlik araştırma merkezi öğretmenleriyle beraber özel çocuklarla parmak boyama yapıldı. Etkinliğe psikolojik danışman Efdal İnan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Salih Aybaş, İlçe Milli Eğitim memurları Nihat Taş ve Yasin Karahan katılım sağladı.
Etkinlik her özel öğrenci adına Orman İşletme Müdürlüğü tarafından temin edilen fidanların okul bahçesine dikilmesiyle son buldu.
Ağaç dikimi, engelli bireylerin yaşamlarına ve topluma kazandırılması konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.
HABER MERKEZİ